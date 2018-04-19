Українець потрапив до Зали слави світового фігурного катання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Український олімпійський чемпіон 1992 року Віктор Петренко потрапив до Зали слави світового фігурного катання за великі заслуги та внесок у розвиток цього виду спорту. Про це йдеться в офіційному релізі американської організації "Музей світового фігурного катання та Зал слави", розташованої в Колорадо-Спрингс (США), повідомляє УНН з посиланням на Федерацію фігурного катання України.
48-річний Петренко є першим українцем у списку найвидатніших, на думку експертів зазначеної інституції, фігуристів, тренерів, суддів та інших осіб, які мають унікальні заслуги перед фігурним катанням.
Цього року до переліку, який ведеться з 1976 року, також увійшли олімпійські чемпіони Сідзука Аракава (2006), спортивна пара Олена Валова/Олег Васильєв (1984) та призери Ігор 1976 і 1988 танцювальний дует Ірина Моїсеєва/Андрій Міненков. Крім того, до Зали слави включено китайського тренера Яо Бінь та канадського хореографа Сандру Безіч.
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Український фігурист також виборов бронзову нагороду Ігор 1988 року, тричі був призером чемпіонатів світу, а у 1992 році піднявся на найвищу сходинку світового подіуму.
Зауважимо, що після завершення спортивної кар’єри Петренко став тренером. Він є також віце-президентом Української федерації фігурного катання і займається координацією міжнародної діяльності організації.