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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец попал в Зал славы мирового фигурного катания

Киев • УНН

 • 43142 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Украинский олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко попал в Зал славы мирового фигурного катания за большие заслуги и вклад в развитие этого вида спорта. Об этом говорится в официальном релизе американской организации "Музей мирового фигурного катания и Зал славы", расположенной в Колорадо-Спрингс (США), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию фигурного катания Украины.

Украинец попал в Зал славы мирового фигурного катания

48-летний Петренко является первым украинцев в списке самых выдающихся, по мнению экспертов указанного института, фигуристов, тренеров, судей и других лиц, имеющих уникальные заслуги перед фигурным катанием.

В этом году в перечень, который ведется с 1976 года, также вошли олимпийские чемпионы Сидзука Аракава (2006), спортивная пара Елена Валова/Олег Васильев (1984) и призеры Игр 1976 и 1988 танцевальный дуэт Ирина Моисеева/Андрей Миненков. Кроме того, в Зал славы включено китайского тренера Яо Бинь и канадского хореографа Сандру Безич.

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Украинский фигурист также завоевал бронзовую награду Игр 1988 года, трижды был призером чемпионатов мира, а в 1992 году поднялся на высшую ступень мирового подиума.

Заметим, что после завершения спортивной карьеры Петренко стал тренером. Он также является вице-президентом Украинской федерации фигурного катания и занимается координацией международной деятельности организации.

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