Українці здобули медалі на ЧЄ зі спортивних танців
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Наприкінці січня у місті Верона (Італія) завершився розіграш нагород чемпіонату Європи зі спортивних танців (юніори, європейська програма, ІІ ранг), повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Серед призерів першості виявилися дві українські пари. Титул "континентальних віце-чемпіонів" завоювали Іван Попелюк та Дар'я Муризіна.
Ще одна українська юніорська пара Данило Калінський разом з Мартою Бумаценко-Пошивак замкнули трійку лідерів, здобувши бронзову медаль турніру.
Як повідомляв УНН, українська пара виборола звання абсолютних чемпіонів світу.