Украинцы завоевали две золотые медали на чемпионате Европы по каратэ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Представительницы Украины продолжили успешные выступления на чемпионате Европы по каратэ, что происходит в турецком городе Измит, сообщает УНН со ссылкой на ММСУ.
Украинка Екатерина Кривая в весовой категории до 50 кг завоевала “золото” европейского первенства в кумитэ.
Вторую золотую награду чемпионата завоевала украинская сборная в составе Аниты Серегиной, Анастасии Мястковськой, Анжелики Терлюги и Екатерины Кривой — в командном кумитэ.
Отметим, что сборную Украины на первенстве Старого света представляют 16 спортсменов из четырех регионов страны: 7 — из Львова, 5 — из Одессы, 3 — из Киева и 1 из Черновцов.
Как сообщалось ранее, трое украинцев завоевали первые медали ЧЕ: Станислав Горуна стал вице-чемпионом в кумитэ, Анита Серегина и Анжелика Терлюга — бронзовыми призерами.