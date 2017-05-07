Українці здобули дві золоті медалі на чемпіонаті Європи з карате
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Представниці України продовжили успішні виступи на чемпіонаті Європи з карате, що відбувається в турецькому місті Ізміт, повідомляє УНН з посиланням на ММСУ.
Українка Катерина Крива у ваговій категорії до 50 кг виборола “золото” європейської першості у куміте.
Другу золоту нагороду чемпіонату завоювала українська збірна у складі: Аніти Серьогіної, Анастасії Мястковської, Анжелікі Терлюги та Катерини Кривої — у командному куміте.
Зазначимо, що збірну України на першості Старого світу представляють 16 спортсменів з чотирьох регіонів країни: 7 — зі Львова, 5 — з Одещини, 3 — з Києва та 1 з Чернівців.
Як повідомлялося раніше, троє українців вибороли перші медалі ЧЄ: Станіслав Горуна став віце-чемпіоном у куміте, Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлюга — бронзовими призерками.