Украинцы выиграли две бронзы на чемпионате Европы по прыжкам на батуте
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Украинская команда выиграла две бронзовые медали на чемпионате Европы по прыжкам на батуте. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины, передает УНН.
Украинки Наталья Москвина и Светлана Малькова стали бронзовыми призерами чемпионата Европы по прыжкам на батуте в синхроне.
Кроме того, украинцы Артем Савченко, Николай Просторов, Антон Давыденко и Дмитрий Собакар завоевали бронзу в командных соревнованиях.
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Как сообщал УНН, 16 украинских батутистов будут бороться за медали чемпионата Европы в Баку.