Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Українська команда здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.
Українки Наталія Москвина і Світлана Малькова стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрибків на батуті у синхроні.
Окрім того, українці Артем Савченко, Микола Просторов, Антон Давиденко та Дмитро Собакар здобули бронзу в командних змаганнях.
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Як повідомляв УНН, 16 українських батутистів змагатимуться за медалі чемпіонату Європи в Баку.