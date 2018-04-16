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Українці здобули дві бронзи на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті

Київ • УНН

 • 22882 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Українська команда здобула дві бронзові медалі на чемпіонаті Європи зі стрибків на батуті. Про це повідомляє прес-служба НОК України, передає УНН.

Українки Наталія Москвина і Світлана Малькова стали бронзовими призерами чемпіонату Європи зі стрибків на батуті у синхроні.

Окрім того, українці Артем Савченко, Микола Просторов, Антон Давиденко та Дмитро Собакар здобули бронзу в командних змаганнях.

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Як повідомляв УНН, 16 українських батутистів змагатимуться за медалі чемпіонату Європи в Баку.

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