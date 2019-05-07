Украинцы завоевали 9 золотых медалей на этапе Кубка мира по подводному спорту
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. С 3 по 5 мая в. Корал-Спрингс (США) проходил четвертый этап Кубка мира по подводному спорту. По итогам турнира в активе Национальной сборной Украины 21 награда, 9 из которых - высшей пробы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства молодежи и порта, передает УНН.
Как сообщается, украинская женская команда стала лучшей в эстафете 4х100 м в ластах. Мужчины же в этой дисциплине замкнули тройку лидеров.
Кроме того, "золото" в копилку сборной завоевали:
800м плавание в ластах: Мусиенко Кристина и Захаров Алексей;
50м плавание в биластах: Козырь Анна;
400м в ластах: Антоняк Анастасията и Захаров Алексей;
100м плавание в биластах: Козырь Анна и Степанчук Евгений;
200м в биластах: Степанчук Евгений.
Напомним, Украинский получили две медали на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике.