Українці здобули 9 золотих медалей на етапі Кубка світу з підводного спорту

КИЇВ. 7 травня. УНН. З 3 по 5 травня у м. Корал-Спрінгс (США) проходив четвертий етап Кубка світу з підводного спорту. За підсумками турніру в скабничці Національної збірної України 21 нагорода, 9 з яких – найвищого гатунку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та порту, передає УНН.