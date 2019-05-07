Українці здобули 9 золотих медалей на етапі Кубка світу з підводного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. З 3 по 5 травня у м. Корал-Спрінгс (США) проходив четвертий етап Кубка світу з підводного спорту. За підсумками турніру в скабничці Національної збірної України 21 нагорода, 9 з яких – найвищого гатунку. Про це повідомляє прес-служба Міністерства молоді та порту, передає УНН.
Як повідомляється, українська жіноча команда стала кращою в естафеті 4х100 м в ластах. Чоловіки ж у цій дисципліні замкнули трійку лідерів.
Окрім того, "золото" до скарбнички збірної завоювали:
800м плавання в ластах: Мусієнко Крістіна та Захаров Олексій;
50м плавання в біластах: Козир Анна;
400м в ластах: Антоняк Анастасіята та Захаров Олексій;
100м плавання в біластах: Козир Анна та Степанчук Євген;
200м в біластах: Степанчук Євген.
Нагадаємо, українки здобули дві медалі на етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики.