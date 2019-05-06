Українки здобули дві медалі на етапі Кубку світового виклику з художньої гімнастики
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. З 3 по 5 травня в іспанській Гвадалахарі відбувся перший етап Кубка світового виклику з художньої гімнастики цього сезону, інформує УНН з посиланням на ФГУ.
Україна на цьому старті представили срібний призер Юнацької Олімпіади Христина Погранична і призер етапів Гран-Прі, учасниця чемпіонату світу Єва Мелещук.
Погранична показала блискучий результат у фіналі з обручем (21,050), завоювавши “срібло” в цьому виді. Також дуже високий бал спортсменка отримала в фіналі з булавами — 19,950.
Єва Мелещук прекрасно виступила зі своїм улюбленим видом — м’ячем, також завоювавши “срібло” фіналу (19,350). Непоганий результат гімнастка показала у фіналі з обручем, де стала п’ятою (18,350).
Зазначимо, що Погранична, яка займала після першого дня третій рядок у багатоборстві, зайняла в підсумку четверте місце.
Як повідомляв УНН, декілька нагород українки вибороли на етапі КС у Баку.