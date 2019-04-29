Українські грації здобули кілька нагород на етапі КС у Баку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. В азербайджанській столиці Баку завершився насичений етап Кубка світу з художньої гімнастики, який став так званою "репетицією" Чемпіонату Європи, повідомляє УНН з посиланням на ФГУ.
Українська збірна відзначилася надзвичайною витримкою, яка дозволила їй отримати хороші результати не тільки в багатоборстві, а й у фіналах. Групповички виступили просто блискуче, порадувавши своїх вболівальників відразу двома бронзовими медалями - у вправі з м'ячами і з обручами/булавами.
Влада Нікольченко дуже впевнено пройшла три види і допустила помилки тільки в програмі з м'ячем, але найкраще судді оцінили її вправу з булавами – 21,400 і це "бронза".
Додамо також, на наступному турнірі - челендж-кап в Гвадалахарі (Іспанія), українки стартуватимуть уже 3 травня.