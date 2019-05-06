Украинки получили две медали на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 91370 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 103101 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 105920 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 107371 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 132177 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 113513 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 139060 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144829 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130249 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130308 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Украинки получили две медали на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике

Украинки получили две медали на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике

Киев  •  УНН

 • 15396 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. С 3 по 5 мая в испанской Гвадалахаре состоялся первый этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в этом сезоне, информирует УНН со ссылкой на ФГУ.

Украина на этом старте представили серебряный призер Юношеской Олимпиады Кристина Пограничная и призер этапов Гран-При, участница чемпионата мира Ева Мелещук.

Пограничная показала блестящий результат в финале с обручем (21,050), завоевав “серебро” в этом виде. Также высокую оценку спортсменка получила в финале с булавами — 19,950.

Ева Мелещук прекрасно выступила со своим любимым видом — мячом, также завоевав “серебро” финала (19,350). Неплохой результат гимнастка показала в финале с обручем, где стала пятой (18,350).

Отметим, что Пограничная, которая занимала после первого дня третью строчку в многоборье заняла в итоге четвертое место.

Как сообщал УНН, несколько наград украинки завоевали на этапе КМ в Баку.

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