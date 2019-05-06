Украинки получили две медали на этапе Кубка мирового вызова по художественной гимнастике
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. С 3 по 5 мая в испанской Гвадалахаре состоялся первый этап Кубка мирового вызова по художественной гимнастике в этом сезоне, информирует УНН со ссылкой на ФГУ.
Украина на этом старте представили серебряный призер Юношеской Олимпиады Кристина Пограничная и призер этапов Гран-При, участница чемпионата мира Ева Мелещук.
Пограничная показала блестящий результат в финале с обручем (21,050), завоевав “серебро” в этом виде. Также высокую оценку спортсменка получила в финале с булавами — 19,950.
Ева Мелещук прекрасно выступила со своим любимым видом — мячом, также завоевав “серебро” финала (19,350). Неплохой результат гимнастка показала в финале с обручем, где стала пятой (18,350).
Отметим, что Пограничная, которая занимала после первого дня третью строчку в многоборье заняла в итоге четвертое место.
Как сообщал УНН, несколько наград украинки завоевали на этапе КМ в Баку.