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Украинцы собирают подписи за увольнение директора НАБУ Сытника

Украинцы собирают подписи за увольнение директора НАБУ Сытника

Киев  •  УНН

 • 17716 просмотра

КИЕВ. 11 декабря. УНН. Украинцы призвали Президента Владимира Зеленского уволить директора НАБУ Артема Сытника. Соответствующая петиция находится на сайте Офиса Президента, передает УНН.

В документе указывается, что длительное время НАБУ занимается не борьбой с коррупцией, а собственным пиаром. И отмечается мизерный экономический эффект от деятельности этого органа под руководством Сытника.

"17 августа этого года во время брифинга Артем Сытник заявил, что экономический эффект от работы НАБУ в I полугодии 2020 года составил более 1,5 млрд грн. Однако министерство финансов это отрицает - в бюджет по факту поступило в сотни раз меньше, что подтверждается и данными Государственного казначейства", - говорится в сообщении.

НАБУ дискредитировало себя многочисленными скандалами, низкой эффективностью и политической заангажированностью, говорится в петиции. Наряду с этим, в отношении директора НАБУ выдвинут ряд серьезных обвинений в совершении уголовных правонарушений, отмечают авторы документа. Так, в частности, Сытника обвиняют в продаже земельного участка в оккупированном Севастополе по российским законам за 40 тысяч долларов, что не отражено в декларации директора НАБУ.

"Это подтверждают выписки из российских реестров, договор купли-продажи и другие документы. По этим фактам ГБР открыло уголовное производство", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сытник признан решением суда коррупционером и внесен в официальный реестр коррупционеров НАПК. А факты влияния Сытника на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей доказаны следствием, пишут авторы петиции, ссылаясь на сообщения СМИ.

"Следователи также пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем объявлялись слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следственных и прокуроров, которые потом ими подписывались", - говорится в документе.

Также, авторы петиции обращают внимание Президента на оценку деятельности Сытника украинским обществом.

"Деятельностью Артема Сытника в должности директора НАБУ был нивелирован огромный кредит доверия, который общество давало антикоррупционным органам Украины, а в самом НАБУ процветает кумовство и круговая порука", - говорится в документе.

Вышеприведенное обесценивает и уничтожает усилия власти и гражданского общества в преодолении коррупции в Украине, пишут авторы петиции, прося Президента уволить Сытника с занимаемой должности директора НАБУ.

Как ранее отмечали в самом НАБУ, крайне негативный репутационный ущерб НАБУ претерпело не только из Сытника , но и отдельных детективов. В частности установлена причастность детектива НАБУ Дмитрия Литвиненко к схемам хищения "Укроборонпрома" вместе с партнерами сына бывшего секретаря СНБО Олега Гладковского-Свинарчука. Впрочем, вместо увольнения Литвиненко из НАБУ - Сытник его похвалил оценкой "отлично" за работу и до сих пор держит на должности.

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