“Справа Свинарчуків”: куми Ситника вкрай негативно вплинули на авторитет НАБУ

“Публікую наступні дві сторінки матеріалів службового розслідування, проведеного в НАБУ навесні 2019 року у зв’язку з причетністю керівника Головного підрозділу детективів Андрія Калужинського та детективів Олега Борисенка й Дмитра Литвиненка (нагадую, що Калужинський та Борисенко є кумами Артема Ситника) до розкрадання коштів „Укроборнпрому“ разом з сином заступника секретаря РНБОУ Олегом Гладковським та його подільниками — Жуковим, Рогозою і „таємним агентом НАБУ“ Шевченком. Останній, будучи позаштатним співробітником НАБУ, представляв комерційні інтереси Ситника й через директора НАБУ забезпечував шахраїв довідками про те, що їх фірма „Оптимумспецдеталь“ не має ознак фіктивності”, — зазначив Бойко.

Також він натякнув, що компромату зібрано достатньо.

“Знову звертаю увагу Андрія Володимировича Калужинського на рукописні позначки, зроблені на берегах цього документа — щоби він усвідомив, скільки ще компромату на нього та Ситника винесла з НАБУ людина, яка зробила ці написи”, — зазначив він.

У самому документі йдеться про те, що дії Литвиненка, Борисенка та Калужинського вкрай негативно вплинули на авторитет Національного бюро, призвели до суттєвого зменшення суспільної довіри до нього, а також зашкодили авторитету державної служби в цілому.

Додамо, що за даними ЗМІ, Андрій Калужинський та Олег Борисенко — куми Ситника.

Також нагадаємо, за результатом соцдослідження, НАБУ не довіряють 70% опитаних українців. Водночас детективи, які дискредитують орган продовжують там працювати.

Зокрема Дмитро Литвиненко, який був викритий на листуванні з бізнес-партнерами сина колишнього секретаря РНБО Олега Свинарчука-Гладковського, отримав за непроцесуальні контакти лише “зауваження”, а після був нагороджений оцінкою “відмінно”.

“Керівник Управління внутрішнього контролю НАБУ Роман Осипчук направив розкрадачу коштів “Укроборонпрому” Калужинському нагадування про те, що підлеглий Калужинського Литвиненко був викритий у вчиненні корупційного правопорушення й за матеріалами службового розслідування наказом від 17 травня 2019 року притягнутий до дисциплінарної відповідальності. І що це, мовляв, треба врахувати при проведенні щорічного оцінювання результатів службової діяльності. Оцінка не забарилась. Згідно з наказом директора НАБУ Ситника від 13 січня 2020 року № 1 діяльність у 2019 році фігурантів “Свинарчукгейту” Калужинського та Борисенка оцінена як позитивна, а діяльність Литвиненка, який листувався з розкрадачами коштів “Укроборонпрому” й усіляко сприяв їм у постачанні контрабандних деталей, оцінена на “відмінно”, — зазначає журналіст Бойко.

Як пояснив УНН колишній співробітник НАБУ, антикорупційний орган управляється Ситником у “ручному режимі”, який заохочує детективів за надані йому послуги.