Українці збирають підписи за звільнення директора НАБУ Ситника

У документі вказується, що тривалий час НАБУ займається не боротьбою з корупцією, а власним піаром. І наголошується на мізерному економічному ефекті від діяльності цього органу під керівництвом Ситника.

"17 серпня цього року під час брифінгу Артем Ситник заявив, що економічний ефект від роботи НАБУ у І півріччі 2020 року склав більше 1,5 млрд грн. Однак міністерство фінансів це заперечило - до бюджету по факту надійшло в сотні разів менше, що підтверджується і даними Державного казначейства", - йдеться у повідомленні.

НАБУ дискредитувало себе численними скандалами, низькою ефективністю і політичною заангажованістю, йдеться у петиції. Поряд з цим, проти директора НАБУ висунуто ряд серйозних обвинувачень у скоєнні кримінальних правопорушень, наголошують автори документу. Так, зокрема, Ситника звинувачують у продажі земельної ділянки в окупованому Севастополі за російськими законами за 40 тисяч доларів, що не відображено в декларації директора НАБУ.

"Це підтверджують виписки з російських реєстрів, договір купівлі-продажу та інші документи. За цими фактами ДБР відкрило кримінальне провадження", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Ситник визнаний рішенням суду корупціонером і внесений в офіційний реєстр корупціонерів НАЗК. А факти впливу Ситника на ухвалення рішень господарськими судами в інтересах своїх близьких та друзів доведені слідством, пишуть автори петиції, посилаючись на повідомлення ЗМІ.

"Слідчі також дійшли висновку, що ще будучи адвокатом, він готував проекти рішень судів, які потім оголошувалися слово в слово в судових засіданнях. Також він готував та направляв електронною поштою проекти процесуальних документів слідчих та прокурорів, які потім ними підписувалися", - йдеться у документі.

Також, автори петиції звертають увагу Президента на оцінку діяльності Ситника українським суспільством.

"Діяльністю Артема Ситника на посаді директора НАБУ був знівельований величезний кредит довіри, який суспільство давало антикорупційним органам України, а в самому НАБУ процвітає кумівство і кругова порука", - йдеться у документі.

Вищенаведене знецінює і знищує зусилля влади і громадянського суспільства в подоланні корупції в Україні, пишуть автори петиції, просячи Президента звільнити Ситника із займаної посади директора НАБУ.

Як раніше зазначали у самому НАБУ, вкрай негативних репутаційних збитків НАБУ зазнало не тільки через Ситника, а й окремих детективів. Зокрема встановлено причетність детектива НАБУ Дмитра Литвиненко до схем розкрадання "Укроборонпрому" разом з партнерами сина колишнього секретаря РНБО Олега Гладковського-Свинарчука. Втім, замість звільнення Литвиненко з НАБУ - Ситник його похвалив оцінкою "відмінно" за роботу і досі тримає на посаді.



