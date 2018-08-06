Украинцы призвали запретить держать собак в многоэтажках

"Лично я не согласен с тем, чтобы вместо того, чтобы наслаждаться чистым утренним воздухом, нюхать табачный дым, а вместо того, чтобы наслаждаться первым весенним теплом, осторожно прокладывать путь по "минным полям" из собачьего дерьма !! На собственном дворе - хоть слонов разводить", - говорится в петиции.

Автором петиции является Марат Губарев, петиция была опубликована 1 августа. По состоянию на сейчас собрано 26 голосов из 25 000 необходимых.

Напомним, ранее была опубликована петиция, в которой Президента Украины Петра Порошенко призвали изменить официальное название России в украинском языке на Московия.