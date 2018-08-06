Українці закликали заборонити тримати собак у багатоповерхівках
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали заборонити тримати собак та курити в багатоквартирних будинках. Відповідна петиція зареєстрована на сайті електронних петицій Президента, передає УНН.
"Особисто я не згоден із тим, щоб замість того, щоб насолоджуватися чистим вранішнім повітрям, нюхати тютюновий дим, а замість того, щоб насолоджуватися першим весняним теплом, обережно прокладати шлях по "мінним полям" з собачого лайна!! На власному подвір'ї - хоч слонів розводити", - йдеться у петиції.
Автором петиції є Марат Губарєв, петиція була опублікована 1 серпня. Станом на зараз зібрано 26 голосів з 25 000 необхідних.
Нагадаємо, раніше була опублікована петиція, в якій Президента України Петра Порошенка закликали змінити офіційну назву Росії в українській мові на Московія.