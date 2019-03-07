Украинцы призвали поднять зарплату, чтобы не выезжать за границу на заработки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы просят поднять зарплату людям от 30 лет, чтобы не приходилось выезжать за границу на заработки. Соответствующая петиция за номером 22/050940-эп зарегистрирована 1 марта на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.
Автор петиции Сергей Приймак просит внести в Верховную Раду закон о трудоустройстве для людей, которые "не имеют связей с депутатами", чтоб они могли купить необходимое для жизни.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Официально в Украину прибывает больше иностранцев, чем выезжает украинцев
Таким образом, он просит выплачивать лицам от 30 лет 25 тыс. гривен за работу.
Напомним, украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай тошноты.