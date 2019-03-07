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Украинцы призвали поднять зарплату, чтобы не выезжать за границу на заработки

Киев  •  УНН

 • 11371 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Украинцы просят поднять зарплату людям от 30 лет, чтобы не приходилось выезжать за границу на заработки. Соответствующая петиция за номером 22/050940-эп зарегистрирована 1 марта на сайте Президента Петра Порошенко, передает УНН.

Автор петиции Сергей Приймак просит внести в Верховную Раду закон о трудоустройстве для людей, которые "не имеют связей с депутатами", чтоб они могли купить необходимое для жизни.

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Таким образом, он просит выплачивать лицам от 30 лет 25 тыс. гривен за работу.

Напомним, украинцы просят обеспечить избирателей бумажными пакетами на случай тошноты.

Украинские Национальные Новости

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