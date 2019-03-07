Офіційно в Україну прибуває більше іноземців, ніж виїжджає українців

"За офіційними показниками, сальдо міграції в Україні позитивне. Тобто в останні роки в Україну в'їжджає на 11-14 тисяч мігрантів більше, ніж виїжджає з України. Кількість мігрантів в всередині країни зростає за рахунок вихідців із Середньої Азії і Кавказького регіону", - зазначив демограф.

При цьому він додав, що точна кількість мігрантів в країні невідома, оскільки органи влади володіють лише офіційними цифрами, тоді як багато мігрантів перебувають на території України нелегально.

Як пояснив демограф, Україна розглядається мігрантами як транзитна країна, бо вихідці із Азії не планують затримуватись тут і їдуть на Захід. Однак не в усіх виходить влаштуватись в ЄС, тому дехто "осідає" в Україні.

"І хоча ми скаржимось на наш рівень життя, він не найнижчий у світі, і в порівнянні із деякими країнами багато кого він цілком влаштовує", - підкреслив експерт.

У той же час, за його словами, органи влади не мають точних даних і по кількості емігрантів, які виїхали з України і постійно проживають за її межами. Вважається, що трудова міграція у більшості випадків є короткотерміновою, маятниковою.

"Люди поїхали, попрацювали і повернулись, але вона (трудова міграція – ред.) має тенденцію до перетворення в довготривалу, коли люди там просто осідають, і вже з Україною їх пов'язує все менше і менше. Ось цей показник, скільки людей осталось на постійне проживання в Європі, США, Канаді, ми точно оцінити не можемо зараз", - зазначив експерт.

Нагадаємо, більше половини трудових мігрантів з України їдуть у Польщу.

З початку поточного року набрав чинності закон щодо зовнішньої трудової міграції, який передбачає допомогу держави в реінтеграції громадян, які повернулись в Україну після перебування за кордоном на заробітках.

У Національному банку прогнозують у 2019 році стабілізацію кількості трудових мігрантів з України на рівні 2018 року.