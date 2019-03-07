Официально в Украину прибывает больше иностранцев, чем выезжает украинцев

"По официальным показателям, сальдо миграции в Украине положительное. То есть в последние годы в Украину въезжает на 11-14 тысяч мигрантов больше, чем выезжает из Украины. Количество мигрантов в внутри страны растет за счет выходцев из Средней Азии и Кавказского региона", - отметил демограф.

При этом он добавил, что точное количество мигрантов в стране неизвестна, поскольку органы власти обладают лишь официальными цифрами, тогда как многие мигранты находятся на территории Украины нелегально.

Как пояснил демограф, Украина рассматривается мигрантами как транзитная страна, потому что выходцы из Азии не планируют задерживаться здесь и едут на Запад. Однако не у всех получается устроиться в ЕС, поэтому некоторые "оседают" в Украине.

"И хотя мы жалуемся на наш уровень жизни, он не самый низкий в мире, и по сравнению с некоторыми странами многих он вполне устраивает", - подчеркнул эксперт.

В то же время, по его словам, власти не имеют точных данных и по количеству эмигрантов, выехавших из Украины и постоянно проживающих за ее пределами. Считается, что трудовая миграция в большинстве случаев краткосрочная, маятниковая.

"Люди поехали, поработали и вернулись, но она (трудовая миграция - ред.) имеет тенденцию к превращению в долговременную, когда люди там просто оседают, и уже с Украиной их связывает все меньше и меньше. Вот этот показатель, сколько людей осталось на постоянное жительство в Европе, США, Канаде, мы точно оценить не можем сейчас", - отметил эксперт.

Напомним, более половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу.

С начала текущего года вступил в силу закон о внешней трудовой миграции, который предусматривает помощь государства в реинтеграции граждан, вернувшихся в Украину после пребывания за границей на заработках.

В Национальном банке прогнозируют в 2019 году стабилизацию количества трудовых мигрантов из Украины на уровне 2018 года.