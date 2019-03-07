Українці закликали підняти зарплату, щоб не виїжджати за кордон на заробітки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Українці просять підняти зарплату людям від 30 років, щоб не доводилося виїжджати за кордон на заробітки. Відповідна петиція за номером 22/050940-еп зареєстрована 1 березня на сайті Президента Петра Порошенка, передає УНН.
Автор петиції Сергій Приймак просить внести до Верховної Ради закон про працевлаштування для людей, що "не мають зв'язкiв з депутатами", шоб вони могли купити необхiдне для життя.
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Таким чином, він просить виплачувати особам від 30 років 25 тис. гривень за роботу.
Нагадаємо, українці просять забезпечити виборців паперовими пакетами на випадок нудоти.