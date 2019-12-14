Украинцы являются самой крупной группой среди трудовых мигрантов в Финляндии

“Два года назад украинцы обогнали эстонцев как национальную группу, как наиболее вероятную для приезда в Финляндию на работу, после повышения заработной платы в Эстонии. В прошлом году из Украины в Финляндию на работу переехало более 1,8 тыс. человек, тогда как из Эстонии — более 1,2 тыс. человек”, — говорится в сообщении.

Причина этого, как отмечает издание, заключается в относительной разницы в оплате труда. “По данным Департамента статистики Эстонии, средняя заработная плата в Эстонии в третьем квартале 2019 года составила 1397 евро в месяц, что на 8,2 процента больше, чем в предыдущем году”, — пишет издание.

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Отмечается, что заработная плата в Финляндии остается привлекательной для тех, кто выезжает из Украины.

Издание отмечает, что “это может сделать украинцев уязвимыми для эксплуатации по прибытии в Финляндию, особенно в строительном секторе, где каждый восьмой работник является иностранцем”.

“Согласно законодательству (Финляндии) граждане Украины должны получать минимальную заработную плату, установленную в коллективных договорах между работодателями и профсоюзами”, — добавили в издании.

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Напомним, трудовые мигранты этого года перевели в Украину почти десять миллиардов долларов.