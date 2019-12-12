Заробітчани цього року переказали в Україну майже десять мільярдів доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. За десять місяців поточного року обсяг надходжень до України з-за кордону від трудових мігрантів склав майже 10 млрд доларів США. Про це під час брифінгу у четвер сказав заступник голови Набанку Дмитро Сологуб, передає кореспондент УНН.
"Щодо надходжень від мігрантів та дивідендів, по приватним переказам з-за кордону наразі є актуальна цифра за 10 місяців і це 9,7 млрд доларів – це майже як минулого року, там було на 7% нижче. На кінець року ми очікуємо приблизно 11,5 млрд доларів, що також відповідає показникам минулого року", - сказав Сологуб.
З його слів, це говорить про те, що тенденцію відпливу робочої сили за кордон майже зупинились – ми не маємо наразі цього фактора.
"Щодо дивідендів, наразі цифра близька до 3 млрд, і це десь відповідає минулому року, навіть трохи нижче", - додав заступник голови НБУ.
Нагадаємо, НБУ збільшить обсяг купівлі валюти і підвищить ліміт для інвестицій за кордон.