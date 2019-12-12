Трудовые мигранты в этом году перевели в Украину почти десять миллиардов долларов

"Относительно поступлений от мигрантов и дивидендов, по частным переводам из-за рубежа пока актуальна цифра за 10 месяцев и это 9,7 млрд долларов - это почти как в прошлом году, там было на 7% ниже. К концу года мы ожидаем примерно 11,5 млрд долларов, что также соответствует показателям прошлого года", - сказал Сологуб.

По его словам, это говорит о том, что тенденция оттока рабочей силы за границу почти остановилась - мы не имеем пока этого фактора.

"По поводу дивидендов, пока цифра близка к 3 млрд, и это где-то отвечает прошлому году, даже чуть ниже", - добавил заместитель главы НБУ.

Напомним, НБУ увеличит объем покупки валюты и повысит лимит для инвестиций за границу.