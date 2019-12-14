Українці є найбільшою групою серед заробітчан у Фінляндії
Київ • УНН
КИЇВ. 14 грудня. УНН. Наразі українці є найбільшою національною групою, що прибуває до Фінляндії для роботи. Про це пише фінське видання YLE із посиланням на дані Імміграційної служби Фінляндії, передає УНН.
“Два роки тому українці обігнали естонців як національну групу, як найбільш ймовірну для приїзду до Фінляндії на роботу, після підвищення заробітної плати в Естонії. У минулому році з України до Фінляндії на роботу переїхало понад 1,8 тис. осіб, тоді як з Естонії — понад 1,2 тис. людей”, — йдеться у повідомленні.
Причина цього, як зазначає видання, полягає у відносній різниці в оплаті праці. “За даними Департаменту статистики Естонії, середня заробітна плата в Естонії в третьому кварталі 2019 року становила 1397 євро на місяць, що на 8,2 відсотка більше, ніж у попередньому році”, — пише видання.
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Зазначається, що заробітна плата в Фінляндії залишається привабливою для тих, хто виїжджає з України.
Видання зазначає, що “це може зробити українців уразливими для експлуатації після прибуття до Фінляндії, особливо в будівельному секторі, де кожен восьмий працівник є іноземцем”.
“Відповідно до законодавства (Фінляндії) громадяни України повинні отримувати мінімальну заробітну плату, встановлену в колективних договорах між роботодавцями і профспілками”, — додали у виданні.
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Нагадаємо, заробітчани цього року переказали в Україну майже десять мільярдів доларів.