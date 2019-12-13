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Рада зменшила штрафні санкції за порушення трудового законодавства

Рада зменшила штрафні санкції за порушення трудового законодавства

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Верховна Рада зменшила необґрунтовані штрафні санкції для малого та середнього бізнесу за порушення норм трудового законодавства. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційне управління апарату Верховної Ради України.

Парламент ухвалив Закон "Про внесення змін до статті 265 Кодексу законів про працю України" №1233, яким удосконалено порядок здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зменшено економічно необґрунтовані штрафні санкції за порушення норм трудового законодавства.

Законом внесено зміни до статті 265 Кодексу законів про працю України, якими закріплено новий механізм застосування штрафних санкцій якщо роботодавець порушив законодавство вперше, до нього застосовується письмове попередження.

Прийнятий в 2016 році закон №1774 встановив, що за допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, або якщо він оформлений на неповний день, але працює весь день, чи у випадку виплати зарплати у конверті, тягне за собою штраф у розмірі 30 мінімальних заробітних плат, що у 2019 році становить більше 120 000 гривень.

Запровадження таких розмірів штрафних санкцій стали катастрофічними для роботодавців України, особливо для фізичних осіб-підприємців. Фактично, штраф, який має бути превентивним заходом, перетворився на каральний.

Метою даного законопроекту є зменшення необґрунтованих штрафних санкцій та зупинення процесу ліквідації малого та середнього бізнесу в Україні у зв’язку з застосуванням нищівних за своїм розміром штрафних санкцій.

Нагадаємо, якою буде робота за новим Трудовим кодексом.

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