Рада уменьшила штрафные санкции за нарушение трудового законодательства
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Верховная Рада уменьшила необоснованные штрафные санкции для малого и среднего бизнеса за нарушение норм трудового законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной Рады Украины.
Парламент принял Закон "О внесении изменений в статью 265 Кодекса законов о труде Украины" №1233, которым усовершенствован порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и уменьшено экономически необоснованные штрафные санкции за нарушение норм трудового законодательства.
Законом внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми закреплено новый механизме применения штрафных санкций если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему применяется письменное предупреждение.
Принятый в 2016 году закон №1774 установил, что за допуск работника к работе без оформления трудового договора, или если он оформлен на неполный день, но работает весь день, или в случае выплаты зарплаты в конверте, влечет за собой штраф в размере 30 минимальных заработных плат, в 2019 году составляет более 120 000 гривен.
Введение таких размеров штрафных санкций стали катастрофическими для работодателей Украины, особенно для физических лиц-предпринимателей. Фактически, штраф, который должен быть превентивной мерой, превратился в карательный.
Целью данного законопроекта является уменьшение необоснованных штрафных санкций и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций.
Напомним, какой будет работа по новому Трудовому кодексу.