Рада уменьшила штрафные санкции за нарушение трудового законодательства

Парламент принял Закон "О внесении изменений в статью 265 Кодекса законов о труде Украины" №1233, которым усовершенствован порядок осуществления государственного надзора (контроля) за соблюдением законодательства о труде и уменьшено экономически необоснованные штрафные санкции за нарушение норм трудового законодательства.

Законом внесены изменения в статью 265 Кодекса законов о труде Украины, которыми закреплено новый механизме применения штрафных санкций если работодатель нарушил законодательство впервые, к нему применяется письменное предупреждение.

Принятый в 2016 году закон №1774 установил, что за допуск работника к работе без оформления трудового договора, или если он оформлен на неполный день, но работает весь день, или в случае выплаты зарплаты в конверте, влечет за собой штраф в размере 30 минимальных заработных плат, в 2019 году составляет более 120 000 гривен.

Введение таких размеров штрафных санкций стали катастрофическими для работодателей Украины, особенно для физических лиц-предпринимателей. Фактически, штраф, который должен быть превентивной мерой, превратился в карательный.

Целью данного законопроекта является уменьшение необоснованных штрафных санкций и остановки процесса ликвидации малого и среднего бизнеса в Украине в связи с применением сокрушительных по своему размеру штрафных санкций.

Напомним, какой будет работа по новому Трудовому кодексу.