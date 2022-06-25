Украинцы, попавшие в россию, смогут вернуться назад даже без паспортов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Вице-премьер Украины Ирина Верещук объяснила, что украинцы могут вернуться домой даже без паспортов Украины. Об этом информирует УНН.
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Российско-украинская граница закрыта, поэтому сейчас люди попадают обратно в Украину через третьи страны – в основном это Эстония и Латвия.
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"У нас есть договоренность с пограничниками: если украинцам удастся дойти до границы с Украиной, мы будем пропускать и без паспортов. Главное, найти путь, чтобы вернуться домой, позвонить нам – мы поможем с билетами и документами", - сказала Верещук.
Проблема с паспортами, говорит она, обусловлена тем, что их часто забирают в фильтрационных лагерях, по которым проходят украинские беженцы в россии.
Напомним
россия депортировала на свою территорию примерно 1 млн 200 тысяч украинских граждан.