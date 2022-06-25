Українці, які потрапили до росії, зможуть повернутися назад навіть без паспортів

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Російсько-український кордон закритий, тому зараз люди потрапляють назад в Україну через треті країни – здебільшого це Естонія та Латвія.

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"У нас є домовленість із прикордонниками: якщо українцям вдасться дійти до кордону з Україною, ми пропускатимемо і без паспортів. Головне, знайти шлях, щоб повернутися додому, зателефонувати нам – ми допоможемо з квитками та документами", - сказала Верещук.

Проблема з паспортами, каже вона, обумовлена ​​тим, що їх часто забирають у фільтраційних таборах, якими проходять українські біженці в росії.

Нагадаємо

росія депортувала на свою територію приблизно 1 млн 200 тисяч українських громадян.