Украинцы отдают предпочтение иностранным производителям продуктов - аудит
Киев • УНН
КИЕВ. 15 февраля. УНН. Украинский потребитель предпочитает международных производителей при выборе товаров FMCG категорий (товары повседневного спроса, - ред.). Таковы данные ритейл-аудита Nielsen, передает УНН.
Сообщается, что Nielsen провел исследование среди более чем 30 тыс. потребителей в 63 странах мира, в том числе - в Украине. Цель аудита - выявить предпочтения покупателей о происхождении продуктов в 34 различных категориях.
"Год назад, идентичное исследование показало относительный баланс в предпочтениях между глобальными и локальными производителями. Однако, результаты исследования в 2017 году демонстрируют предпочтение в пользу международных производителей при выборе большинства FMCG категорий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что в таких категориях, как детские подгузники и продукты питания лишь 7% и 10% потребителей предпочитают локального производителя, остальные - международного. Также, иностранному производителю отдается предпочтение в категориях витаминов, корма для животных, средств для женской гигиены, энергетических напитков.
"При этом, локальным маркам доверяют при выборе молочной продукции, печенья и мороженого", - свидетельствуют данные ритейл-аудита.
Напомним, в Украине эксперты фиксируют критическую ситуацию с качеством продуктов питания. По словам нардепа, С.Тригубенко, именно из-за действия моратория на проверки бизнеса, возросло количество случаев массовых отравлений, а полки отечественных супермаркетов - полны товарами с просроченными сроками потребления.
По данным лабораторных исследований, проведенных представителями общественных организаций, наиболее уязвимыми к подделке оказались продукты молочной отрасли.
Добавим, что активисты организации по защите прав потребителей заявили о намерении блокировать работу украинских производителей фальсифицированных продуктов питания.