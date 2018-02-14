Українці віддають перевагу іноземним виробникам продуктів - аудит

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КИЇВ. 15 лютого. УНН. Український споживач надає перевагу міжнародним виробникам при виборі товарів FMCG категорій (товари повсякденного попиту, - ред.). Такими є дані рітейл-аудиту Nielsen,передає УНН.

Повідомляється, що Nielsen провів дослідження серед більш ніж 30 тис. споживачів в 63 країнах світу, в тому числі - в Україні. Мета аудиту - виявити вподобання покупців щодо походження продуктів в 34 різних категоріях.

"Роком раніше ідентичне дослідження показало відносний баланс у вподобаннях між глобальними і локальними виробниками. Однак результати дослідження в 2017 році демонструють перевагу на користь міжнародних виробників при виборі більшості FMCG категорій", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Вітчизняних молочників запідозрили у дискримінації українського споживача

Зазначається, що в таких категоріях, як дитячі підгузки і продукти харчування лише 7% і 10% споживачів надають перевагу локальному виробнику, решта - міжнародним. Також, іноземному виробнику віддається перевага в категоріях вітамінів, корму для тварин, засобів для жіночої гігієни, енергетичних напоїв.

"При цьому, локальним маркам довіряють при виборі молочної продукції, печива та морозива", - свідчать дані рітейл-аудиту.

Нагадаємо, в Україні експерти фіксують критичну ситуацію із якістю продуктів харчування. За словами нардепа, С.Тригубенка, саме через дію мораторію на перевірки бізнесу, зросла кількість випадків масових отруєнь, а полиці вітчизняних супермаркетів - сповнені товарами із простроченими термінами вжитку.

Згідно даних лабораторних досліджень, проведених представниками громадських організації, найбільш вразливими до підробки виявилися продукти молочної галузі.

Додамо, що активісти організації із захисту прав споживачів заявили про намір блокувати роботу українських виробників фальсифікованих продуктів харчування. 

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