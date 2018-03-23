Украинцы завоевали еще три медали на турнире по стрельбе в Дортмунде
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Третий соревновательный день Международного турнира по пулевой стрельбе “34. ISAS 2018 ”, который проходит в Дортмунде, принес Украине еще 3 медали, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Золотую награду завоевала Екатерина Зеленская, которая заняла первое место в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета с дистанции 25 м.
Также в активе “желто-синих” еще две серебряные медали — у Олега Омельчука в упражнении ПП-3 и Леси Леськива в упражнении МВ-6.
Напомним, что Омельчук принес Украине первую медаль (“золото”) на соревнованиях в Дортмунде.