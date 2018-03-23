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Українці вибороли ще три медалі на турнірі зі стрільби в Дортмунді

Київ • УНН

 • 8997 перегляди

КИЇВ. 23 березня. УНН. Третій змагальний день Міжнародного турніру з кульової стрільби “34. ISAS 2018”, що триває у Дортмунді, приніс Україні ще 3 медалі, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.

Золоту нагороду виборола Катерина Зеленська, яка посіла перше місце у стрільбі зі стандартного малокаліберного пістолета з дистанції 25 м.

Також в активі “жовто-блакитних” ще дві срібні медалі — у Олега Омельчука у вправі ПП-3 та Лесі Леськівої у вправі МГ-6.

Нагадаємо, що Омельчук приніс Україні першу медаль (“золото”) на змаганнях у Дортмунді.

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