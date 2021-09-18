Украинцы завоевали еще три медали на чемпионате мира по гребле
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. Сборная Украины пополнила медальную копилку еще тремя наградами на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ, сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
В каноэ-четверках на дистанции 500 м Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок, Юрий Вандюк и Тарас Мищук получили медаль высшей пробы. Также золотой комплект наград достался Олегу Кухарику, Дмитрию Даниленко, Игорю Трунову и Ивану Семыкина в байдарках-четверках на дистанции 500 м.
Стоит отметить и серебряную медаль Людмилы Лузан в каноэ-одиночке на 500 м.
Добавим
Ранее украинские спортсменки Лузан и Четверикова получили историческое "золото" на ЧМ.