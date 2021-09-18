Українські веслувальниці Лузан та Четверікова здобули історичне "золото" на ЧС

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“Є перша медаль на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное у Копенгагені. Золото виборює на дистанції 500 м наш срібний олімпійський екіпаж в каное-двійці Людмила Лузан/Анастасія Четверікова”, - йдеться в повідомленні.

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Таким чином, спортсменки, виступаючи у каное-двійці, у фіналі випередили усіх суперниць на дистанції 500 метрів.

На фініші 500-метрівки Лузан та Четверікова випередили білоруських суперниць на 1.26 секунди, показавши час 1:55.85 хвилин. Третє місце завоювали веслувальниці із Куби.

Зазначимо, що до цього часу ніхто із українок у веслуванні на каное не здобував медалі на рівні чемпіонату світу.

Це "золото" стало восьмим в історії України на чемпіонатах світу, та першим у жіночому каное.

Додамо

Українські веслувальниці Людмила Лузан і Анастасія Четверікова стали срібними призерами Олімпіади-2020 в Токіо.