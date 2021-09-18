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Украинские каноистки Лузан и Четверикова выиграли историческое "золото" на ЧМ

Украинские каноистки Лузан и Четверикова выиграли историческое "золото" на ЧМ

Киев  •  УНН

 • 17215 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. Призеры Олимпийских Игр - 2020 каноистки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова выиграли "золото" на чемпионате мира-2021, который проходит в Копенгагене (Дания). Об этом УНН сообщает со ссылкой на НОК Украины.

Цитата:

"Есть первая медаль на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ в Копенгагене. Золото выигралил на дистанции 500 м наш серебряный олимпийский экипаж в каноэ-двойке Людмила Лузан/Анастасия Четверикова", - говорится в сообщении.

Детали

Таким образом, спортсменки, выступая в каноэ-двойке, в финале опередили всех соперниц на дистанции 500 метров.

На финише 500-метровки Лузан и Четверикова опередили белорусских соперниц на 1.26 секунды, показав время 1:55.85 минут. Третье место завоевали спортсменки из Кубы.

Отметим, что до сих пор никто из украинок в гребле на каноэ не получал медали на уровне чемпионата мира.

Это "золото" стало восьмым в истории Украины на чемпионатах мира, и первым в женском каноэ.

Добавим

Украинские спортсменки Людмила Лузан и Анастасия Четверикова стали серебряными призерами Олимпиады-2020 в Токио.

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