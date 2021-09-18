Українці вибороли ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування

Деталі

У каное-четвірках на дистанції 500 м Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Тарас Міщук здобули медаль найвищого ґатунку. Також золотий комплект нагород дістався Олегу Кухарику, Дмитру Даниленко, Ігорю Трунову і Івану Семикіну в байдарках-четвірках на дистанції 500 м.

Варто відзначити й срібну медаль Людмили Лузан в каное-одиночці на 500 м.

Додамо

Раніше українські веслувальниці Лузан та Четверікова здобули історичне "золото" на ЧС.