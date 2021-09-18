Українці вибороли ще три медалі на чемпіонаті світу з веслування
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. Збірна України поповнила медальну скарбничку ще трьома нагородами на чемпіонаті світу з веслування на байдарках і каное, повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
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У каное-четвірках на дистанції 500 м Віталій Вергелес, Андрій Рибачок, Юрій Вандюк і Тарас Міщук здобули медаль найвищого ґатунку. Також золотий комплект нагород дістався Олегу Кухарику, Дмитру Даниленко, Ігорю Трунову і Івану Семикіну в байдарках-четвірках на дистанції 500 м.
Варто відзначити й срібну медаль Людмили Лузан в каное-одиночці на 500 м.
Додамо
Раніше українські веслувальниці Лузан та Четверікова здобули історичне "золото" на ЧС.