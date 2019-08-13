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Украинцы завоевали ряд медалей на Кубке Европы по сумо

Украинцы завоевали ряд медалей на Кубке Европы по сумо

Киев  •  УНН

 • 14896 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. По итогам розыгрыша наград Кубка Европы по сумо, который проходил в польском Кротошине, спортсмены украинской сборной завоевали 22 награды, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.

Лучшими в своих весовых категориях стали: Колесник Светлана (80 кг), Максименко Марина (95 кг), Яремка Светлана (+95 кг), Березовская Иванна (абсолютный вес), Семикрас Святослав (85 кг), Даиаури Важа (115 кг) и Вересюк Александр (+115 кг и абсолютный вес)

На вторую ступеньку турнирной пьедестала поднялись: Колесник Карина (95 кг), Березовская Иванна (+95 кг), Яремка Светлана (абсолютный вес), Солодовников Николай (77 кг), Хлюстин Анатолий (85 кг) и Сорочан Иван (115 кг ).

Адилханян Карина (73 кг), Царук Виктория (+95 кг), Дрбоян Мария (+95 кг), Царук Виктория (абсолютный вес), Дрбоян Мария (абсолютный вес), Русанов Руслан (+ 100 кг), Вьюн Владислав ( 115 кг) и Даиаури Важа (абсолютный вес) стали бронзовыми призерами соревнований.

Отметим, что среди более 100 участников из 9 стран Старого света, Украину представляли 22 сумоисты.

Как сообщал УНН, украинцы не остались без медалей чемпионата Европы в Эстонии.

Украинские Национальные Новости

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