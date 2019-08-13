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Українці вибороли низку медалей на Кубку Європи з сумо

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 серпня. УНН. За підсумками розіграшу нагород Кубку Європи з сумо, що проходив у польському Кротошині, спортсмени української збірної вибороли 22 нагороди, інформує УНН з посиланням на ММСУ.

Кращими у своїх вагових категоріях стали: Колесник Світлана (80 кг), Максименко Марина (95 кг), Ярьомка Світлана (+95 кг), Березовська Іванна (абсолютна вага), Семикрас Святослав (85 кг), Даіаурі Важа (115 кг) та Вересюк Олександр (+115 кг та абсолютна вага)

На другу сходинку турнірного п'єдесталу піднялися: Колесник Карина (95 кг), Березовська Іванна (+95 кг), Ярьомка Світлана(абсолютна вага), Солодовніков Микола (77 кг), Хлюстін Анатолій (85 кг) та Сорочан Іван (115 кг).

Адилханян Карина (73 кг), Царук Вікторія (+95 кг), Дрбоян Марія (+95 кг), Царук Вікторія (абсолютна вага), Дрбоян Марія(абсолютна вага), Русанов Руслан (+ 100 кг), В’юн Владислав (115 кг) та Даіаурі Важа(абсолютна вага) стали бронзовими призерами змагань.

Зазначимо, що серед понад 100 учасників з 9 країн Старого світу, Україну представляли 22 сумоїсти.

Як повідомляв УНН, українці не залишились без медалей чемпіонату Європи в Естонії.

Українські Національні Новини

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