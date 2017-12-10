Украинцы завоевали несколько медалей на ЧЕ по тхэквондо

Во второй день чемпионата сборная Украины открыла счет медалям. В весовой категории до 49кг среди женщин "бронзу" получила киевлянка Ирина Ромолданова. На пути к медали она победила со счетом 8: 4 россиянку Анастасию Анохину, затем со счетом 9: 7 одолела Татьяну Миколли из Швейцарии, но в полуфинале уступила 2: 5 представительницы Германии Эли Айдын.

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В весовой категории свыше 80 кг Михаил Шелест из Донецкой области завоевал еще одну "бронзу". В первом поединке он со счетом 15:11 победил бронзового призера чемпионата Европы 2016 года Драско Йованова из Сербии, а в следующем со счетом 18: 9 победил чемпиона Всемирной Универсиады-2017 и победителя "World Taekwondo President's Cup" россиянина Рафаила Аюкаева. Таким образом, спортсмен взял реванш за проигрыш в полуфинале Кубка президента.

Заметим, что чемпионат собрал 225 спортсменов из 34 стран Европы. Медали разыгрывались в олимпийских весовых категориях (четырех женских и четырех мужских), а каждая из стран-участниц может выставлять на данном чемпионате по два состава.