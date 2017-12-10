Українці вибороли кілька медалей на ЧЄ з тхеквондо

У другий день чемпіонату збірна України відкрила рахунок медалям. У ваговій категорії до 49кг серед жінок "бронзу" здобула киянка Ірина Ромолданова. На шляху до медалі вона перемогла з рахунком 8:4 росіянку Анастасію Анохіну, потім з рахунком 9:7 здолала Тетяну Міколлі зі Швейцарії, але в півфіналі поступилася 2:5 представниці Німеччини Елі Айдин.

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У ваговій категорії понад 80 кг Михайло Шелест з Донецької області завоював ще одну "бронзу". У першому поєдинку він з рахунком 15:11 здолав бронзового призера чемпіонату Європи 2016 року Драско Йованова з Сербії, а в наступному з рахунком 18:9 переміг чемпіона Всесвітньої Універсіади-2017 і переможця "World Taekwondo President's Cup" росіянина Рафаїла Аюкаева. Таким чином, спортсмен взяв реванш за програш у півфіналі Кубка президента.

Зауважимо, що чемпіонат зібрав 225 спортсменів з 34 країн Європи. Медалі розігрувалися в олімпійських вагових категоріях (чотирьох жіночих і чотирьох чоловічих), а кожна з країн-учасниць може виставляти на даному чемпіонаті по два склади.