Украинцы завоевали более сотни медалей на этапе Кубка мира по кикбоксингу

В итоге Украина заняла второе место общекомандного зачета. Среди всех возрастных категорий на счету нашей сборной 133 медали, из которых 47 “золотых”, 47 “серебряных”, 39 бронзовых.

“Этап КС в Будапеште был классный. Конечно, как и на всех спортивных соревнованиях были досадные поражения и травмы, но и неожиданные триумфы. Могу отметить, что растет достойная молодежь. А еще в этот раз фактически на каждой площадке работал украинский судья. Теперь готовимся к Кубку мира „Bestfighter 2019“, который состоится в итальянском Римини 13-17 июня 2019 года”, — отметила президент Национальной федерации кикбоксинга Украины WAKO Ольга Павленко.

Заметим, что всего в соревнованиях приняло участие рекордное количество спортсменов — более три тысячи атлетов, представляющих 39 стран.