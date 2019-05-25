Українці вибороли більше сотні медалей на етапі Кубку світу з кікбоксингу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 травня. УНН. В Будапешті (Угорщина) українські кікбоксери змагались на етапі Кубку світу з кікбоксингу WAKO. Про це інформує Спортивний комітет України, передає УНН.
У підсумку Україна посіла другу сходинку загальнокомандного заліку. Серед всіх вікових категорій на рахунку нашої збірної 133 медалі, з яких 47 “золотих”, 47 “срібних”, 39 бронзових.
“Етап КС в Будапешті був класний. Звісно, як і на всіх спортивних змаганнях були прикрі поразки і травми, але і неочікувані тріумфи. Можу відзначити, що росте гідна молодь. А ще цього разу фактично на кожному майданчику працював український суддя. Тепер готуємось до Кубка світу „Bestfighter 2019“, який відбудеться в італійському Ріміні 13-17 червня 2019 року”, — зазначила президент Національної федерації кікбоксингу України WAKO Ольга Павленко.
Зауважимо, що загалом у змаганнях взяла участь рекордна кількість спортсменів — понад три тисячі атлетів, які представляли 39 країн.