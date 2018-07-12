Украинцы в Летний лиге НБА: вторая игра Санон и дебют Близнюка
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинские баскетболисты получили игровое время в очередных матчах Летней лиги НБА, передает корреспондент УНН.
“Вашингтон Уизардс” с украинским защитником Иссуфу Саноном обыграл “Филадельфию” 87:75. За 14 проведенных минут на паркете Санон сделал 1 неточный бросок при 3 перехвата и 1 передачи (4 фола и 4 потери).
В другой встрече выпускник университета “Восточного Вашингтона” Близнюк провел только две минуты в конце поединка за “Лос-Анджелес Клипперс” против “Хьюстон Рокетс”, не отметившись результативными действиями. Кроме того, “Лос-Анджелес” уступил 90:104.
Напомним, что ранее в Лас-Вегасе состоялось “украинское дерби” в рамках ЛЛ НБА.