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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 48328 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 105063 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 126735 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 134119 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 170174 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153753 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141420 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 06:35 • 118342 просмотра

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Украинцы в Летний лиге НБА: вторая игра Санон и дебют Близнюка

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КИЕВ. 12 июля. УНН. Украинские баскетболисты получили игровое время в очередных матчах Летней лиги НБА, передает корреспондент УНН.

“Вашингтон Уизардс” с украинским защитником Иссуфу Саноном обыграл “Филадельфию” 87:75. За 14 проведенных минут на паркете Санон сделал 1 неточный бросок при 3 перехвата и 1 передачи (4 фола и 4 потери).

В другой встрече выпускник университета “Восточного Вашингтона” Близнюк провел только две минуты в конце поединка за “Лос-Анджелес Клипперс” против “Хьюстон Рокетс”, не отметившись результативными действиями. Кроме того, “Лос-Анджелес” уступил 90:104.

Напомним, что ранее в Лас-Вегасе состоялось “украинское дерби” в рамках ЛЛ НБА.

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