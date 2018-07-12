Українці в Літній лізі НБА: друга гра Санона та дебют Близнюка

“Вашингтон Візардс” із українським захисником Іссуфом Саноном обіграв “Філадельфію” 87:75. За 14 проведених хвилин на паркеті Санон зробив 1 неточний кидок при 3 перехопленнях і 1 передачі (4 фоли і 4 втрати).

В іншій зустрічі випускник університету “Східного Вашингтону” Близнюк провів тільки дві хвилини в кінці поєдинку за “Лос-Анджелес Кліпперс” проти “Х’юстон Рокетс”, не відзначившись результативними діями. Крім того, “Лос-Анджелес” поступився 90:104.

Нагадаємо, що раніше в Лас-Вегасі відбулося “українське дербі” в рамках ЛЛ НБА.