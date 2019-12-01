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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 41478 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 108340 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 100257 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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Украинцы в Швейцарской Конфедерации обратились к Зеленскому из-за "нормандской встрече"

Украинцы в Швейцарской Конфедерации обратились к Зеленскому из-за "нормандской встрече"

Киев  •  УНН

 • 15560 просмотра

КИЕВ. 1 декабря. УНН. Представители различных групп и ячеек Украинской в Швейцарской Конфедерации обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом последовательно и смело отстаивать интересы Украинского государства и не идти на сомнительные компромиссы с государством-агрессором. Соответствующее обращение опубликовано на странице в Facebook Украинский организации Центральной и Восточной Швейцарии, передает УНН.

“9 декабря должна состояться встреча в „нормандском формате“, на которой все ее участники будут представлять интересы прежде всего своих государств. Мы понимаем, чего хотят Франция, Германия и Россия.
И мы хорошо знаем, чего хотим мы, украинцы:

  • сохранение независимости собственного государства
  • возвращения наших оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма
  • вывода иностранных войск из нашей земли
  • возвращение Украине полного контроля над государственной границей
  • недопущение проведения любых выборов в присутствии оккупационных войск и их вооруженных коллаборационистов (опасность „автономии“ под полным контролем РФ и затягивание войны)
  • недопущение выборов любых уровней в течение следующих нескольких лет, учитывая разрушительное влияние российской пропаганды на население оккупированных территорий
  • запрета любой пророссийской автономии („особого статуса“) на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и запрета оформления такого статуса в Конституции Украины на бессрочной основе (опасность раскола страны и гражданской войны)
  • недопущения проведения прямых переговоров с т.н. „ДНР“ и „ЛНР“.

    • Такие переговоры означали бы подтверждение фейка Кремля о том, что Российская Федерация не контролирует оккупационные администрации”, — говорится в обращении.

    По словам его авторов, каждый компромисс по хотя бы одному из этих вопросов будет для Украины крайне опасным.

    “Во время переговоров Вы будете иметь перед собой не честного и открытого оппонента, а заклятого врага нашего государства, опытного и циничного, который хорошо осведомлен о широком поле для маневра и интерпретаций вышеупомянутых документов, который понимает настроения других участников встречи и четко видит свою цель. Поэтому мы призываем Вас постоянно помнить о том, что режим в Кремле не хочет знать и не терпит ни консенсуса, ни сотрудничества, и его не расстрогать ценностными подходами! Вы, господин Президент Украины, должны твердо, последовательно и смело отстаивать интересы нашего государства и не идти ни на какие сомнительные компромиссы с государством-агрессором!”, — отметили в украинском центра.

    По словам авторов обращения, они не останутся пассивно в стороне и будут делать все, чтобы отстоять свободу и независимость Украины и укрепить ее шансы на достойное и счастливое будущее.

    Обращение поддержали швейцарско-украинское сообщество Support Ukraine, Базельский центр Украинского Общества в Швейцарии, Украинский центр в Швейцарии “Украинцы в Берне”, Украинский центр Центральной и Восточной Швейцарии, Женевский Очаг Украинского общества в Швейцарии и Лозаннская Украинская Громада.

    Напомним, ранее в МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита.

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