Украинцы в Швейцарской Конфедерации обратились к Зеленскому из-за "нормандской встрече"

“9 декабря должна состояться встреча в „нормандском формате“, на которой все ее участники будут представлять интересы прежде всего своих государств. Мы понимаем, чего хотят Франция, Германия и Россия.

И мы хорошо знаем, чего хотим мы, украинцы:

сохранение независимости собственного государства

возвращения наших оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма

вывода иностранных войск из нашей земли

возвращение Украине полного контроля над государственной границей

недопущение проведения любых выборов в присутствии оккупационных войск и их вооруженных коллаборационистов (опасность „автономии“ под полным контролем РФ и затягивание войны)

недопущение выборов любых уровней в течение следующих нескольких лет, учитывая разрушительное влияние российской пропаганды на население оккупированных территорий

запрета любой пророссийской автономии („особого статуса“) на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и запрета оформления такого статуса в Конституции Украины на бессрочной основе (опасность раскола страны и гражданской войны)

недопущения проведения прямых переговоров с т.н. „ДНР“ и „ЛНР“.

Такие переговоры означали бы подтверждение фейка Кремля о том, что Российская Федерация не контролирует оккупационные администрации”, — говорится в обращении.

По словам его авторов, каждый компромисс по хотя бы одному из этих вопросов будет для Украины крайне опасным.

“Во время переговоров Вы будете иметь перед собой не честного и открытого оппонента, а заклятого врага нашего государства, опытного и циничного, который хорошо осведомлен о широком поле для маневра и интерпретаций вышеупомянутых документов, который понимает настроения других участников встречи и четко видит свою цель. Поэтому мы призываем Вас постоянно помнить о том, что режим в Кремле не хочет знать и не терпит ни консенсуса, ни сотрудничества, и его не расстрогать ценностными подходами! Вы, господин Президент Украины, должны твердо, последовательно и смело отстаивать интересы нашего государства и не идти ни на какие сомнительные компромиссы с государством-агрессором!”, — отметили в украинском центра.

По словам авторов обращения, они не останутся пассивно в стороне и будут делать все, чтобы отстоять свободу и независимость Украины и укрепить ее шансы на достойное и счастливое будущее.

Обращение поддержали швейцарско-украинское сообщество Support Ukraine, Базельский центр Украинского Общества в Швейцарии, Украинский центр в Швейцарии “Украинцы в Берне”, Украинский центр Центральной и Восточной Швейцарии, Женевский Очаг Украинского общества в Швейцарии и Лозаннская Украинская Громада.

Напомним, ранее в МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита.