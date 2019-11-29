У МЗС РФ назвали ключове питання нормандського саміту
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Юридичний статус територій, окупованих бойовиками є “ключем на політичному треку майбутнього саміту в нормандському форматі”. Про це заявив в п’ятницю заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Грушко в ході спільної прес-конференції з главою МЗС Сербії Івіцею Дачічем у Белграді, пише УНН з посиланням на російське агентство ТАСС.
“Що стосується нормандського формату, то, наскільки я знаю, підготовка йде, наша позиція залишається незмінною. На саміті буде зафіксовано рух по тих домовленостей, які були досягнуті на попередніх зустрічах. У сфері безпеки — це розведення сил в трьох відомих точках, тому що без розведення сил не можна досягати успіху в припиненні вогню. У політичній сфері це таке фундаментальне питання, як імплементація „формули Штайнмайера“, яка покликана гарантувати введення в силу на юридичній основі питання про статус до Донецька і Луганська, що є ключем на політичному треку внутрішньоукраїнського конфлікту”, — вирішив заявити дипломат, відповідаючи на питання ТАСС.
Як писав УНН раніше, ще на початку цього тижня, прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков не дав точної відповіді на питання, чи пройде окрема зустріч президентів Росії і України Володимира Путіна і Володимира Зеленського під час саміту в “нормандському форматі” у Парижі.