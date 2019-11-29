В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита

“Что касается нормандского формата, то, насколько я знаю, подготовка идет, наша позиция остается неизменной. На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности — это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация „формулы Штайнмайера“, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта”, — решил заявить дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Как писал УНН раньше, еще в начале этой недели, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.