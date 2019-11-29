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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 39451 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 107792 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 98430 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 107072 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 118107 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 147487 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 148065 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита

В МИД РФ назвали ключевой вопрос нормандского саммита

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 ноября. УНН. Юридический статус территорий, оккупированных боевиками является “ключом на политическом треке предстоящего саммита в нормандском формате”. Об этом заявил в пятницу замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Сербии Ивицей Дачичем в Белграде, пишет УНН со ссылкой на российское агентство ТАСС.

“Что касается нормандского формата, то, насколько я знаю, подготовка идет, наша позиция остается неизменной. На саммите будет зафиксировано движение по тем договоренностям, которые были достигнуты на предыдущих встречах. В сфере безопасности — это развод сил в трех известных точках, потому что без разведения сил нельзя добиваться успеха в прекращении огня. В политической сфере это такой фундаментальный вопрос, как имплементация „формулы Штайнмайера“, которая призвана гарантировать введение в силу на юридической основе вопроса о статусе Донецка и Луганска, что является ключом на политическом треке внутриукраинского конфликта”, — решил заявить дипломат, отвечая на вопрос ТАСС.

Как писал УНН раньше, еще в начале этой недели, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не дал точного ответа на вопрос, пройдет ли отдельная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита в “нормандском формате” в Париже.

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