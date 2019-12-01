Українці у Швейцарській Конфедерації звернулись до Зеленського через "нормандську зустріч"
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представники різних груп і осередків українців у Швейцарській Конфедерації звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом послідовно і сміливо відстоювати інтереси Української держави і не йти на сумнівні компроміси з державою-агресором. Відповідне звернення опубліковане на сторінці у Facebook Українського осередку Центральної та Східної Швейцарії, передає УНН.
“9 грудня має відбутися зустріч у „нормандському форматі“, на якій всі її учасники представлятимуть інтереси насамперед своїх держав. Ми розуміємо, чого прагнуть Франція, Німеччина та Росія.
І ми добре знаємо, чого прагнемо ми, українці:
Такі перемовини означали б підтвердження фейку Кремля про те, ніби Російська Федерація не контролює окупаційні адміністрації”, — йдеться в зверненні.
Зі слів його авторів, кожен компроміс щодо бодай одного з цих питань буде для українців вкрай небезпечним.
“Під час перемовин Ви матимете перед собою не чесного та відкритого опонента, а затятого ворога нашої держави, досвідченого й цинічного, який добре поінформований про широке поле для маневру й інтерпретацій вищезгаданих документів, розуміє настрої інших учасників зустрічі та чітко бачить свою мету. Тому ми закликаємо Вас постійно пам’ятати про те, що режим у Кремлі не хоче знати і не терпить ані консенсусу, ані співпраці, і його не розчулиш ціннісними підходами! Ви, пане Президенте України, маєте твердо, послідовно і сміливо відстоювати інтереси нашої держави і не йти на жодні сумнівні компроміси з державою-агресором!”, — зазначили в українському осередку.
Зі слів авторів звернення, вони не залишаться пасивно осторонь і будуть робити все, щоб відстояти свободу і незалежність України і зміцнити її шанси на гідне і щасливе майбутнє.
Звернення підтримали швейцарсько-українська спільнота Support Ukraine, Базельський осередок Українського Товариства у Швейцарії, Український осередок у Швейцарії “Українці в Берні”, Український осередок Центральної та Східної Швейцарії, Женевський Осередок Українського Товариства у Швейцарії та Лозаннська Українська Громада.
Нагадаємо, раніше у МЗС РФ назвали ключове питання нормандського саміту.