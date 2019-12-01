Українці у Швейцарській Конфедерації звернулись до Зеленського через "нормандську зустріч"

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представники різних груп і осередків українців у Швейцарській Конфедерації звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом послідовно і сміливо відстоювати інтереси Української держави і не йти на сумнівні компроміси з державою-агресором. Відповідне звернення опубліковане на сторінці у Facebook Українського осередку Центральної та Східної Швейцарії, передає УНН.