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Українці у Швейцарській Конфедерації звернулись до Зеленського через "нормандську зустріч"

Київ • УНН

 • 15563 перегляди

КИЇВ. 1 грудня. УНН. Представники різних груп і осередків українців у Швейцарській Конфедерації звернулись до Президента України Володимира Зеленського із закликом послідовно і сміливо відстоювати інтереси Української держави і не йти на сумнівні компроміси з державою-агресором. Відповідне звернення опубліковане на сторінці у Facebook Українського осередку Центральної та Східної Швейцарії, передає УНН.

“9 грудня має відбутися зустріч у „нормандському форматі“, на якій всі її учасники представлятимуть інтереси насамперед своїх держав. Ми розуміємо, чого прагнуть Франція, Німеччина та Росія.
І ми добре знаємо, чого прагнемо ми, українці:

  • збереження незалежності власної держави
  • повернення наших окупованих територій Донецької та Луганської областей і Криму
  • виведення іноземних військ із нашої землі
  • повернення Україні повного контролю над державним кордоном
  • недопущення проведення будь-яких виборів у присутності окупаційних військ та їхніх озброєних колаборантів (небезпека „автономії“ під повним контролем РФ та затягування війни)
  • недопущення виборів будь-яких рівнів протягом наступних кількох років з огляду на руйнівний вплив російської пропаганди на населення окупованих територій
  • заборони будь-якої проросійської автономії („особливого статусу“) на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей та заборони оформлення такого статусу в Конституції України на безстроковій основі (небезпека розколу країни та громадянської війни)
  • недопущення проведення прямих перемовин із т.зв. „ДНР“ і „ЛНР“.

    • Такі перемовини означали б підтвердження фейку Кремля про те, ніби Російська Федерація не контролює окупаційні адміністрації”, — йдеться в зверненні.

    Зі слів його авторів, кожен компроміс щодо бодай одного з цих питань буде для українців вкрай небезпечним.

    “Під час перемовин Ви матимете перед собою не чесного та відкритого опонента, а затятого ворога нашої держави, досвідченого й цинічного, який добре поінформований про широке поле для маневру й інтерпретацій вищезгаданих документів, розуміє настрої інших учасників зустрічі та чітко бачить свою мету. Тому ми закликаємо Вас постійно пам’ятати про те, що режим у Кремлі не хоче знати і не терпить ані консенсусу, ані співпраці, і його не розчулиш ціннісними підходами! Ви, пане Президенте України, маєте твердо, послідовно і сміливо відстоювати інтереси нашої держави і не йти на жодні сумнівні компроміси з державою-агресором!”, — зазначили в українському осередку.

    Зі слів авторів звернення, вони не залишаться пасивно осторонь і будуть робити все, щоб відстояти свободу і незалежність України і зміцнити її шанси на гідне і щасливе майбутнє.

    Звернення підтримали швейцарсько-українська спільнота Support Ukraine, Базельський осередок Українського Товариства у Швейцарії, Український осередок у Швейцарії “Українці в Берні”, Український осередок Центральної та Східної Швейцарії, Женевський Осередок Українського Товариства у Швейцарії та Лозаннська Українська Громада.

    Нагадаємо, раніше у МЗС РФ назвали ключове питання нормандського саміту.

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