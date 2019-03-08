Украинцы в Польше все чаще открывают собственный бизнес

В Польше стереотипно граждан государств Восточной Европы, особенно Украины, воспринимают как рабочую силу, которую используют польские фирмы. Но оказывается, что именно украинцы демонстрируют особую активность в открытии собственных фирм над Вислой. Более 36 процентов предприятий, зарегистрированных в регионе, относятся собственно гражданам Украины. В Опольском воеводстве украинцы имеют более 100 фирм.



В масштабах всей Польше больше украинцев (в процентах) занимаются собственной деятельностью только в Подкарпатском воеводстве.



Как сообщал УНН, больше половины трудовых мигрантов из Украины едут в Польшу.





